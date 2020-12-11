Онищенко увидел потенциал в планах AstraZeneca работать с создателями «Спутника V»
Доктор медицинских наук, депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко увидел потенциал в планах британской фармацевтической компании AstraZeneca сотрудничать с разработчиком вакцины от COVID-19 «Спутник V», пишет сайт RT.
«Сам факт сотрудничества нашей вакцинологической школы и английской, уже в самом факте этого сотрудничества содержится огромный интеллектуальный и политический потенциал», — подчеркнул депутат.
Он отметил, что пока не известно, что представляет из себя английская вакцина и на какой принципиальной основе она построена. Тем не менее, по мнению Онищенко, союз российских и британских ученых будет способствовать прогрессу в создании специфических средств профилактики заражения коронавирусом.