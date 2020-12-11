Онищенко увидел потенциал в планах AstraZeneca работать с создателями «Спутника V»

«Сам факт сотрудничества нашей вакцинологической школы и английской, уже в самом факте этого сотрудничества содержится огромный интеллектуальный и политический потенциал», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что пока не известно, что представляет из себя английская вакцина и на какой принципиальной основе она построена. Тем не менее, по мнению Онищенко, союз российских и британских ученых будет способствовать прогрессу в создании специфических средств профилактики заражения коронавирусом.