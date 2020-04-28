Онищенко уверен, что коронавирус исчезнет после майских, если россияне не поедут на шашлыки

По его словам, «нужно не сорваться в „великое стояние на четвереньках“, ведь для нашего старшего поколения одним из сакральных действий является высаживание рассады», а «младшему поколению нужно воздержаться от ритуалов огнепоклонников на берегу рек со сжиганием мяса с насыщением его бензпиренами».

«Этот период лучше посвятить планированию и обдумыванию истинных человеческих ценностей: окончанию школы детьми, ремонту и строительству или обдумыванию жизненного пути», — советует Онищенко.

Он уверен, что если никто не поедет на дачу, «после майских праздников мы будем забывать слово „коронавирус“».

Ранее Онищенко призвал запретить татуировки в России. По мнению депутата, «дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, еще хуже с какими-то чудовищами, которые они сплошь и рядом рисуют».