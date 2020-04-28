    28 апреля 2020, 17:29

    Онищенко уверен, что коронавирус исчезнет после майских, если россияне не поедут на шашлыки

    Дарья Морозова

    Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян не ездить на дачу на майские праздники. Тогда после они смогут позабывать о коронавирусе, уверен депутат. Об этом сообщило издание Daily Storm.
    Онищенко уверен, что коронавирус исчезнет после майских, если россияне не поедут на шашлыки

    По его словам, «нужно не сорваться в „великое стояние на четвереньках“, ведь для нашего старшего поколения одним из сакральных действий является высаживание рассады», а «младшему поколению нужно воздержаться от ритуалов огнепоклонников на берегу рек со сжиганием мяса с насыщением его бензпиренами».

    «Этот период лучше посвятить планированию и обдумыванию истинных человеческих ценностей: окончанию школы детьми, ремонту и строительству или обдумыванию жизненного пути», — советует Онищенко.

    Он уверен, что если никто не поедет на дачу, «после майских праздников мы будем забывать слово „коронавирус“».

    Ранее Онищенко призвал запретить татуировки в России. По мнению депутата, «дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, еще хуже с какими-то чудовищами, которые они сплошь и рядом рисуют».