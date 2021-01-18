Онищенко упрекнул главу ВОЗ в бездействии после слов о «моральной катастрофе»

Всемирная организация здравоохранения должна самостоятельно заниматься распределением вакцин от коронавируса среди беднейших стран, а не делать заявления о социально-политическом неравенстве. Так на заявление главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса отреагировал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

В беседе с «360» он заявил, что главе международной организации нужно использовать свой авторитет на деле, а не только на словах.

«Вакцину действительно нужно распределять по странам, но не исходя из уровня дохода, а в зависимости от рисков распространения инфекции. Это как раз страны, где у людей низкий доход и нет здравоохранения. То есть нужно использовать рисковый медицинский подход, а не социально-политический», — заявил Онищенко.

Он привел в пример вакцину от желтой лихорадки. По словам депутата, в год в России производят около 20 миллионов доз, из которых около тысячи идет на прививки граждан. Речь идет о дипломатах и туристах, которые направляются в Экваториальную Африку.

«Остальное мы по дешевке продаем ВОЗ, а уже ВОЗ прививает нашей вакциной всю Центральную Африку. Вот какие подходы нужны, а не заявления о дискриминации. Этим пусть политики занимаются, а он (Гебрейесус — прим. ред.) занимается здравоохранением. Он все это должен был предложить», — подытожил Онищенко.

Тедрос Гебрейесус назвал неравномерное распространение вакцин от коронавируса между странами еще одним «кирпичом в стене» неравенства между людьми разных стран. По его словам, государства с самым низким уровнем дохода получили всего 25 доз вакцины.

По оценкам экспертов, около трех миллиардов людей из стран Африки, Азии и Латинской Америки не получат доступа к препарату от коронавируса на протяжении многих лет. В бедных странах не хватает врачей и специальных мест для хранения вакцин, которым требуются низкие температуры. Для решения этих вопросов создали Фонд глобального доступа к вакцинам против коронавируса COVAX. Его участниками стали 184 государства. Но ряд стран продолжает заключать сделки по поставкам препаратов по завышенным ценам, обходя инициативу COVAX сделать вакцину доступной для всех.