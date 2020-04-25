Онищенко согласился с пользой солнца против коронавируса

Солнце благодаря ультрафиолету может помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил депутат Геннадий Онищенко, выразив надежду на хорошую погоду на майские праздники.

«Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное — ультрафиолет. Мы же рекомендуем в закрытых помещениях делать ультрафиолетовое облучение, когда людей нет. Потому что оно вредно для человека, но убивает вирус», — объяснил в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Что касается влажности, Онищенко решил, что это могло выясниться в ходе экспериментов. По словам депутата, хорошая, солнечная погода «здорово бы помогла» против коронавируса.

Онищенко прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что при лечении больных COVID-19 можно использовать воздействие прямого солнечного света. Он рассказал об исследовании американского Министерства внутренних дел, в котором говорится о губительном воздействии солнечных лучей на вирус.

В субботу в Москве и области будет до 10 градусов тепла, но целый день сохранится облачность, пройдет дождь.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Сейчас по всему миру число заболевших превышает 2,8 миллиона человек.