Онищенко рассказал об особенностях штамма «омикрон»
Депутат Геннадий Онищенко рассказал об особенностях штамма «омикрон». Дети им заражаются чаще, чем другими разновидностями коронавируса.
Об этом сообщило РИА ФАН. Он назвал некорректным заявление ученых из Великобритании о том, что «омикрон» отличается тем, что дети легче его переносят. Дети легче переносят практически любую инфекцию, пояснил Онищенко.
Он добавил, что штамм «омикрон» распространяется гораздо быстрее обычного и опаснее для людей старшей возрастной группы.
«„Омикрон“ быстрее развивается в человеческом организме, сокращается инкубационный период, число зараженных от одного человека резко увеличилось даже по сравнению с так называемым индийским штаммом», — рассказал депутат.
Он добавил, что каждая новая мутация вируса становится все более заразной для детей и «омикрон» не является исключением.