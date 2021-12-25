Депутат Геннадий Онищенко рассказал об особенностях штамма «омикрон». Дети им заражаются чаще, чем другими разновидностями коронавируса.

Об этом сообщило РИА ФАН. Он назвал некорректным заявление ученых из Великобритании о том, что «омикрон» отличается тем, что дети легче его переносят. Дети легче переносят практически любую инфекцию, пояснил Онищенко.

Он добавил, что штамм «омикрон» распространяется гораздо быстрее обычного и опаснее для людей старшей возрастной группы.

«„Омикрон“ быстрее развивается в человеческом организме, сокращается инкубационный период, число зараженных от одного человека резко увеличилось даже по сравнению с так называемым индийским штаммом», — рассказал депутат.

Он добавил, что каждая новая мутация вируса становится все более заразной для детей и «омикрон» не является исключением.