Здоровье 29 декабря 2022, 13:09 Онищенко рассказал об опасной «поедающей мозг» амебе

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Простейшее вида неглерия Фоулера попадает в организм и «съедает» мозг человека. Об этом в авторской программе на радиостанции Sputnik рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Заразиться амебой неглерия Фоулера не так просто, но вероятность тем не менее есть. Это довольно редкая, но смертоносная инфекция. Наиболее велик риск подцепить заразу в бассейнах в теплых странах. Если вода в них не проходит достаточную очистку, то в ней может расплодиться опасная амеба. Причем заражение происходит не только при заглатывании воды, но и при вдыхании воздуха у бассейна. Тогда простейшее попадает в организм через слизистую носа и дальше в мозг. А там буквально начинает его «поедать», что приводит к смерти пациента.

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По словам Геннадия Онищенко, инфецированного лихорадит, рвет, у него болит голова и наблюдается нарушение речи. Лекарство есть, но важно своевременно обратиться к врачу. Академик также подчеркнул, что заразиться в России практически невозможно, но такой риск существует при поездке в страны с теплым климатом.

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