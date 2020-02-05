«Многие его не считают алкоголем»: Онищенко рассказал о коварстве пива

Наркологи назвали пиво самым вредным алкоголем. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал «360», насколько действительно опасен этот напиток.

Специалист заметил, что зачастую пиво становится пусковым механизмом приобщения человека к алкоголю.

Коварство пива в том, что многие его не считают алкоголем. <…> Поскольку детям разрешают с раннего возраста пить, у нас один из самых низких в Европе возраст начала регулярного потребления алкогольных напитков Геннадий Онищенко.

Парламентарий пояснил, что «алкоголь есть алкоголь»: ни механизм, ни суть его действия не меняются. Однако в пиве содержатся еще дрожжи и углеводы.

«Напиток слабоалкогольный, а вкусовые качества позволяют его много выпить. Человек накачивает себя жидкостью. При воздействии алкоголя и избыточной жидкости нагрузка ложится на сердце», — пояснил врач-эпидемиолог, рассказывая о гипертрофированном, или «пивном», сердце.

Из-за углеводов накапливается жир, появляется живот, изменяется гормональный фон. У человека появляются отеки.

Здесь не столько спирт, который содержится в пиве, сколько сама эта композиция — порочный рецепт, из которого состоит жидкость. Она оказывает комплексное воздействие Геннадий Онищенко.

В России любят не только пиво. Быстрое опьянение и экономическая выгода водки делают этот напиток привлекательным. Пьют ее не ради удовольствия, а чтобы забыться.