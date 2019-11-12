  • Онищенко рассказал, как избежать болезней в морозы

    12 ноября 2019, 12:14

    Ольга Ситникова

    Резкое падение температуры провоцирует простудные заболевания. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко посоветовал следить за своим питанием и позитивным настроем, чтобы избежать простуды, сообщил сайт Ura.ru.

    «Любая резкая перемена температурного режима всегда чувствительна для россиян, особенно для детей и людей пожилого возраста. Перестроиться всегда трудно, особенно горожанам, которые все еще ходят в легких куртках и коротких платьях», — заметил Онищенко.

    Врач порекомендовал сделать прививку от гриппа, чтобы избежать простудных заболеваний. А для того, чтобы организм не переохладился, необходимо уменьшить время пребывания на улице в период температурных скачков.

    А во время прогулки, по словам Онищенко, россиянам нужно внимательнее смотреть под ноги, чтобы уберечься от травм.

    По информации ИА Nation News, эксперт напомнил про правильное питание. Он обратил внимание на натуральные и аптечные витамины и посоветовал пить имбирные и ягодные горячие напитки.

    «Погода уже разбаловала нас теплом, поэтому зиме уже пора прийти. Для того чтобы пережить перепад температур без вреда для здоровья, в первую очередь нужно меньше думать о холодах. Одевайтесь по погоде, продолжайте заниматься любимым делом и минусовые температуры вас не огорчат», — добавил Геннадий Онищенко.