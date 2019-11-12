Онищенко рассказал, как избежать болезней в морозы

«Любая резкая перемена температурного режима всегда чувствительна для россиян, особенно для детей и людей пожилого возраста. Перестроиться всегда трудно, особенно горожанам, которые все еще ходят в легких куртках и коротких платьях», — заметил Онищенко.

Врач порекомендовал сделать прививку от гриппа, чтобы избежать простудных заболеваний. А для того, чтобы организм не переохладился, необходимо уменьшить время пребывания на улице в период температурных скачков.

А во время прогулки, по словам Онищенко, россиянам нужно внимательнее смотреть под ноги, чтобы уберечься от травм.

По информации ИА Nation News, эксперт напомнил про правильное питание. Он обратил внимание на натуральные и аптечные витамины и посоветовал пить имбирные и ягодные горячие напитки.

«Погода уже разбаловала нас теплом, поэтому зиме уже пора прийти. Для того чтобы пережить перепад температур без вреда для здоровья, в первую очередь нужно меньше думать о холодах. Одевайтесь по погоде, продолжайте заниматься любимым делом и минусовые температуры вас не огорчат», — добавил Геннадий Онищенко.