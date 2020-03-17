Онищенко прокомментировал заявление о «бессимптомном» коронавирусе

Специалист уверен, что сведения, полученные ранее, вовсе не говорят о том, что заражение протекало бессимптомно. Они говорят о случаях легкой формы заболевания, а не о том, когда человек является носителем инфекции.

Он также подчеркнул, что тяжелая степень выявлена лишь у 7-8% зараженных. В большинстве случаев это люди в возрасте от 70 лет и выше.

«Все остальные случаи — более 90% — это легкие и средней тяжести формы. Еще одно наблюдение — то, что среди заболевших сегодня, во всех странах мира очень мало детей», — заявил Онищенко.