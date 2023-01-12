Здоровье 12 января 2023, 18:37 Онищенко прокомментировал ситуацию с появлением штамма «кракен» в России Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко: этот штамм не мог не появиться в РФ

Читать 360tv в

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса в России зафиксировали в Пензенской области. Появление «кракена» является абсолютно нормальным явлением, считает академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Об этом он сообщил в беседе с «Политикой сегодня».

По словам специалиста, штамм «кракен» просто не мог не появиться в России. Онищенко также отметил, что никаких поводов для беспокойства в связи с этой ситуацией быть не может.

Реклама

Отмечается, что новый штамм впервые обнаружили в октябре 2022 года в Нью-Йорке.

Реклама