Онищенко прокомментировал результаты исследования британских ученых о сидячей работе

Исследователи из Великобритании смоделировали внешность офисного работника спустя несколько лет труда, чем произвели сильное впечатление на пользователей Интернета.

Ученые провели ряд исследований в европейских странах и создали восковую фигуру жертвы сидячей работы. Ее внешний вид пугает: Почти слепая девушка с искривленным позвоночником, застоем крови в малом тазу, варикозом, лишним весом и волосами в носу.

«Если мы что-то с этим не сделаем, такой образ жизни полностью изменит нашу внешность», — заявил соавтор проекта Уильям Хайэм.

Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко дал несколько советов, которые помогут избежать подобного превращения.

«Опасностям сидячего образа жизни серьезно подвержены и россияне, в том числе молодежь. Наши писатели-фантасты когда-то примерно так представляли себе человека будущего: в результате цивилизационных изменений Homo sapiens становится как медуза — огромная голова и тоненькие, превратившиеся чуть ли не в щупальца ручки-ножки. К сожалению, сегодня мы в какой-то мере движемся именно в эту сторону. Особенно это актуально для нашего молодого поколения, которое чуть ли не в роддоме получает в руки смартфоны», — отметил он.

Онищенко обеспокоился малоподвижностью современных детей.

«Еще в 60-е годы прошлого века появился термин „операторский труд“: когда человек сидит в постоянном напряжении и управляет каким-то механизмом — за штурвалом самолета, за рулем автомобиля и так далее. Основная характеристика этого труда — опасный разрыв между возбужденно работающим мозгом и неподвижной позой», — заявил заслуженный врач.

По его словам, образ жизни офисных работники и большого количества подростков и молодых людей — яркий пример дисбаланса.

«Эта ситуация во многом создается сегодня при помощи смартфонов и других гаджетов: поза неподвижна, а эмоции через край — либо тревожный контент, либо всякие игры-стреляки. При этом дисбаланс между напряженно работающим мозгом и физической обездвиженностью вызывает дисфункцию всех систем организма», — сказал Геннадий Онищенко.

Он считает, что отнять у молодежи гаджеты и отменить офисную работу не удастся, поэтому необходимо позаботиться о комфортных рабочих условиях. Также Онищенко похвалил гаджеты, побуждающие человека быть физически активным.

Геннадий Онищенко с похвалой отозвался о новых видах гаджетов, которые побуждают человека следить за своей физической активностью, и напомнил, как важно прививать здоровые привычки молодому поколению.

«Нужно, чтобы молодежный контент в Интернете призывал к физической активности, к правильному питанию и здоровому образу жизни. Что касается офисной работы, то нам нужно разрабатывать специальные нормы для помещений, создавать условия для оптимальной физической нагрузки. Забота о своей физической форме должна стать частью гигиены каждого человека — как утренний душ или чистка зубов», — подчеркнул Онищенко.