Здоровье 24 января 2023, 06:18 Онищенко призвал создать более совершенные методы диагностики к новым пандемиям Академик РАН Онищенко посоветовал готовиться к новым пандемиям Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области

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Мировое сообщество накроют новые пандемии, и нужно к ним подготовиться. Академик РАН, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко посоветовал создать более совершенные методы диагностики и способы быстрого выпуска вакцин, рассказал ТАСС.

«Пандемии будут. Нам нужно готовиться», — сказал он.

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Геннадий Онищенко объяснил, что в этих условиях важно иметь возможность быстрого запуска системы диагностики, чтобы понять, какой именно вирус атаковал население, а также создания вакцины.

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