Онищенко призвал россиян поддерживать психическое здоровье

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До граждан важно доносить информацию о проблемах психического здоровья и о распространении психических расстройств — депрессии, шизофрении. Кроме того, врачам следует просвещать пациентов о способах укрепления здоровья и профилактики заболеваний.

«На мой взгляд, на психическое здоровье в первую очередь влияет возраст. Если говорить о физиологии, то психическое здоровье — это прежде всего дееспособность сердечно-сосудистой системы, сердца и сосудов», — отметил Онищенко. Из-за этого у человека может меняться память и волевые качества.

Первый зампред посоветовал поддерживать активное долголетие. Важно, чтобы соотечественники жили дольше 80 лет. На продолжительность жизни влияют многие факторы. Среди них внимание к здоровью с раннего детства, отсутствие вредных привычек, среда обитания и питание.

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«Если мы будем знать и соблюдать необременительные требования здорового образа жизни, то, конечно, мы в подавляющем большинстве сможем продлить свое активное долголетие и сохранить психическое здоровье», — добавил Онищенко.

Всемирный день психического здоровья ежегодно отмечается 10 октября с 1992 года.

Ранее Онищенко рассказал, что взрослые должны на личном примере воспитывать подрастающее поколение, отметил сайт RT. Поэтому привлечение родителей курящих детей к административной ответственности — шаг в верном направлении. Те же самые меры можно применить и к употреблению спиртных напитков.