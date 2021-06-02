Онищенко призвал пользоваться российским препаратом, облегчающим осложнения от COVID-19
Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал News.ru о своем отношении к новому российскому препарату от осложнений, вызванных COVID-19.
Ингаляционный препарат «Лейтрагин» разработан для профилактики и лечения пневмонии, которая осложняет течение ковида. Препарат уже зарегистрирован Минздравом РФ.
По словам Геннадия Онищенко, если препарат одобрен Минздравом, поводов сомневаться в нем нет. Также депутат отметил, что покупка препарата поддержит отечественного производителя.
«Раз он допущен к применению, то при прочих равных условиях ему надо отдавать предпочтение перед иностранными аналогами, чтобы не кормить западный фармацевтический бизнес», — сказал Онищенко.