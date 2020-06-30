Онищенко призвал не паниковать из-за коронавируса

По словам Онищенко, паника сейчас ни к чему, важно соблюдать меры безопасности и правила личной гигиены. Они помогут сохранить здоровье во время распространения коронавируса.

«Нам сейчас ни в коем случае не надо снова закатывать истерику и все запрещать, вводить осадное положение. Это слишком дорогая цена. Но при этом мы должны жесточайшим образом требовать гигиену рук, социальное дистанцирование, масочный режим. Эти требования никто не отменял, а мы видим, что никто это не соблюдает», — считает депутат Госдумы.

Он также подчеркнул, что сильнее всего коронавирус распространяется в Южной Америки. Так, например, в Чили зарегистрировано 439 смертей на 100 тысяч заболевших.

Онищенко отметил, что в странах Южной Америки количество зараженных коронавирусом людей стремительно увеличивается. Поэтому необходимо быть максимально аккуратными.