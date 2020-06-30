    30 июня 2020, 15:36

    Онищенко призвал не паниковать из-за коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог, заявил, что паниковать из-за коронавируса не стоит так, как это делает ВОЗ. Самое главное — соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщила НСН.

    По словам Онищенко, паника сейчас ни к чему, важно соблюдать меры безопасности и правила личной гигиены. Они помогут сохранить здоровье во время распространения коронавируса.

    «Нам сейчас ни в коем случае не надо снова закатывать истерику и все запрещать, вводить осадное положение. Это слишком дорогая цена. Но при этом мы должны жесточайшим образом требовать гигиену рук, социальное дистанцирование, масочный режим. Эти требования никто не отменял, а мы видим, что никто это не соблюдает», — считает депутат Госдумы.

    Он также подчеркнул, что сильнее всего коронавирус распространяется в Южной Америки. Так, например, в Чили зарегистрировано 439 смертей на 100 тысяч заболевших.

    Онищенко отметил, что в странах Южной Америки количество зараженных коронавирусом людей стремительно увеличивается. Поэтому необходимо быть максимально аккуратными.