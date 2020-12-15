Онищенко призвал «кастрировать» Йельский университет за исследование по антителам к COVID-19

Выводы ученых Йельского университета о «неправильных» антителах к коронавирусу возмутили академика РАН и депутата Госдумы Геннадия Онищенко. Он призвал не раздувать из темы, которая требует обсуждения исключительно во врачебной среде, сенсацию.

Онищенко в беседе с газетой «Вечерняя Москва» заметил, что американские ученые не сказали ничего нового.

«Вот этот Йельский университет — его кастрировать надо. Антитела и при дизентерии есть, и при вообще любом инфекционном заболевании», — сказал академик.

Он добавил, что все зависит от аллергического статуса. К разным видам аллергии склонны все, и ничего нового в этом нет. Сделанные представителями университета заявления он назвал «прописной истиной для врача», которая может стать «очередным витком нагнетания психоза».

«Неправильные антитела», подчеркнул Онищенко, говорят о «сломанной» иммунной системе человека. Обычно такие проблемы характерны для людей старше 40 лет, и «ничего в этом такого нет».

Эксперт, уточнило ИА Nation News, призвал больше не обсуждать находку ученых из США, которые связали найденную в крови особенность иммунитета с тяжестью течения COVID-19.