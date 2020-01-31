Онищенко призвал бороться с приписками врачей
Благодаря выложенной в открытый доступ статистике ОМС пациенты обнаружили, что по отчетам они болели гораздо чаще, чем в реальности. Неофициально врачи признают существование приписок — иначе, по их словам, не выполнить план и не закупить необходимые препараты.
Онищенко призвал «пользоваться своими правами» и докопаться до истины.
Вы должны предъявить претензии и разобраться: это врач сделал или по указанию страхового агентства какая-то специально обученная тетенька. Надо уметь пользоваться своими правами.Геннадий Онищенкодепутат Госдумы
По словам депутата, сайты со статистикой ОМС существуют «не для какого-то дяди», а для любого россиянина.
Практику приписок Онищенко назвал жульничеством. По его мнению, она существует из-за того, что многие не проверяют данные и не предъявляют претензий.
Нам дали возможность, мы ей не пользуемся, а теперь ищем виноватых. Если бы этой возможности не было, мы бы с вами так и не знали, что это делается сплошь и рядом.Геннадий Онищенкодепутат Госдумы
11 января 71-летний травматолог из Омска Евгений Батушенко пришел на работу пьяным и заявил, что уходит из медицины. Причиной врач назвал низкую зарплату и «вечные приписки», которые приходится делать из-за политики страховых компаний.