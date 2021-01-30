Онищенко привился от коронавируса незарегистрированным препаратом

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко сделал прививку от коронавируса. Он использовал вакцину, которую разработали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук.

Об этом сообщил ТАСС. Онищенко напомнил, что препарат еще не зарегистрирован. Но депутат все равно выбрал его, так как счел самым подходящим.

«Это выращенный настоящий коронавирус, затем [инактивированный]. И я двумя аппликациями сделал себе», — рассказал он.

Также Онищенко рекомендовал привиться всем и в первую очередь — группам риска.

Вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Чумакова, поступит в гражданский оборот до конца февраля. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он потребовал сделать все, чтобы гражданам не приходилось долго ожидать возможности привиться.

«Важно так организовать процесс, чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать», — сказал премьер.

На прошлой неделе, 20 января, в Минздрав РФ поступили документы на ее регистрацию. Известно, что препарат можно хранить при температуре +2…+8 градусов. Вакцина успешно прошла доклинические испытания.