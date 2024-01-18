18 января 2024, 09:04
Онищенко предупредил о росте случаев гриппа и ОРВИ в России
Онищенко: рост случаев гриппа и ОРВИ будет, но без резких всплесков
В России наблюдается увеличение заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом, но оснований говорить о возможных резких всплесках случаев заражений нет. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Конечно, рост будет. Подъем идет, но оснований для утверждения, что будут какие-то резкие пики, уже нет», — сказал Онищенко.
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По его словам, эпидситуация в стране в целом достаточно прогнозируемая. В разных регионах подъем заболеваемости имеет разную интенсивность. Влияет на это и тщательность профилактических мероприятий, указал специалист.
Отдельно Онищенко отметил, что крещенские купания не окажут значимого влияния на эпидситуацию в стране, даже при условии, если кто-то из купающихся заболеет на фоне переохлаждения и присоединения инфекции.
Православные христиане отмечают День Крещения Господня 19 января. Традиционно этот праздник сопровождают купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
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