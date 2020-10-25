Онищенко предсказал спад заболеваемости СОVID-19 через три месяца

При соблюдении всех установленных правил уже через три месяца в России начнется спад заболеваемости COVID-19. Таким прогнозом поделился первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Если мы с вами будем выполнять все требования, которые нам предписаны, <…> тогда мы можем и закончить это в течение очень короткого времени: прекратилась передача, вылечились все больные, и все», — заявил Онищенко. Его слова приводит ТАСС.

Бывший главный санитарный врач России уверен, что для победы над коронавирусом нужно перевести как можно большее количество людей на удаленку, соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, а также запустить массовое производство вакцины. Тогда будут привиты люди из групп риска и распространение вируса среди них значительно уменьшится. При соблюдении этих условий победить вспышку коронавируса удастся даже раньше трех месяцев.

Ранее другой врач заявил, что COVID-19 останется с людьми надолго. В ближайшие несколько лет по всему миру будут фиксировать случаи заболевания коронавирусом.