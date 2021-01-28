Онищенко предрек победу над COVID-19 за две недели при одном условии

С эпидемией COVID-19 можно покончить за две недели, если все россияне наденут перчатки и маски и будут везде соблюдать антикоронавирусные меры. Ослабление ограничений не означает, что с опасностью покончено.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Если мы сейчас все наденем перчатки, <…> маски и будем соблюдать все, даже входя в рестораны, я вам гарантирую: через 14 дней все это закончится», — подчеркнул он.

Даже после смягчения введенных из-за COVID-19 ограничений, добавил Онищенко, важно соблюдать необходимые меры защиты. Нельзя считать, будто бы опасность осталась позади.

Полное соблюдение населением страны всех противоэпидемических правил специалист тем не менее назвал своей несбыточной мечтой.

Онищенко заметил, что на сегодняшний день многие жители РФ переболели COVID-19 и таким образом внесли свой «вклад в популяционный иммунитет».

«Если мы сейчас предпримем все усилия для вакцинации, то мы остановим эпидпроцесс, потому что у нас будет мощная популяционная прослойка», — подытожил он.