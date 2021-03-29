Онищенко предложил привить старшеклассников от коронавируса

Депутаты посчитали, что в РФ необходимо привить от коронавирусной инфекции как можно больше людей. Пройти вакцинацию, по их мнению, необходимо ученикам старших классов, у которых скоро стартуют выпускные экзамены и последние звонки.

«Нужно, конечно же, максимально привить народ, и, прежде всего, старшеклассников, которые уже являются взрослыми людьми. В данном случае говорим об 11-м классе. По поводу проведения традиционных для Москвы гуляния выпускников — ближе к назначенному дню все станет ясно», - заявил первый заместитель председателя Комитета российской Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью сайту kp.ru.