Онищенко посоветовал россиянам с COVID-19 «не увлекаться» КТ

На медицинское облучение приходится 15% от общего объема радиационного излучения. К нему в том числе относится и компьютерная томография легких, которую без назначения врача лучше не делать.

Академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко попросил заразившихся коронавирусом не увлекаться КТ. Его слова привело РИА «Новости».

«КТ — когда врач скажет, тогда и надо делать», — подчеркнул Онищенко.

Он обратил внимание, что это исследование сейчас стремятся пройти все, у кого диагностирован COVID-19. Однако опытный врач сумеет и без КТ выявить у пациента пневмонию.

Медицинское облучение, напомнил Онищенко, стоит на втором по значению месте среди радиационных излучений с 15% от общего объема радиации, которую может получить человек.

«Сегодня в этих 15% медицинского облучения половина уже КТ. Поэтому не надо увлекаться этим», — подчеркнул парламентарий.

При бессимптомном течении COVID-19 компьютерная томография как раз позволяет выявить поражение легких. Специалисты заметили, что при легкой или бессимптомной форме коронавирусной инфекции требовать госпитализации не стоит.