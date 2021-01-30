Онищенко посоветовал носить маски даже после пандемии

Россиянам не следует отказываться от ношения масок даже после того, как завершится пандемия коронавируса. Об этом заявил бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Медицинские маски в общественных местах нужно носить в сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями и после того, как завершится пандемия COVID-19, уверен он. Онищенко считает, что масочный режим, действующий конкретно из-за коронавируса, можно будет отменить к тому моменту, когда значительная часть населения пройдет вакцинацию.

«Те цифры, которые приведены, говорят, конечно, пока еще об очень незначительном охвате прививками», — высказал мнение депутат.

Онищенко все же рекомендовал носить маски даже тем, кто уже сделал прививку или перенес инфекцию.

«Людям, которые даже переболели или привились, и у них выработался иммунитет, все равно я бы рекомендовал носить маски», — сообщил он ТАСС.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее выразила надежду, что обязательное ношение масок отменят уже в 2021 году.