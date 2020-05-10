Онищенко посчитал хорошим признаком снижение коэффициента заболеваемости коронавирусом

Депутат Геннадий Онищенко назвал хорошим признаком снижение коэффициента заболеваемости. В то же время он призвал россиян к самодисциплине, которую продемонстрировали жители Швеции.

«Что касается России, давайте не будем качать избыточный оптимизм, но снижение коэффициента заболеваемости — хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию», — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в интервью НСН.

Онищенко напомнил, что в разных регионах ситуация отличается, и Москва — самый неблагополучный субъект с точки зрения распространения коронавируса.

Депутат заявил о необходимости продолжать скрупулезную работу с оценкой того, сколько человек болеет бессимптомно, а кому требуется госпитализация. Онищенко посчитал, что эту информацию можно было бы давать дифференцировано, и привел в пример Китай.

Пандемия коронавируса продолжается с декабря 2019 года. Она началась в Китае, но в январе стали заболевать жители и других стран. Сейчас по всему миру заболевших больше 4,1 миллиона. В России выявили свыше 198 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В субботу в оперативном штабе объявили, что коэффициент распространения SARS-CoV-2 в России снизился до 1,06.