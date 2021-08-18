Онищенко порекомендовал школьникам с хроническими болезнями сделать прививку

В России не вводили обязательную вакцинацию для школьников от коронавируса. Однако есть определенная категория учащихся, которой врачи рекомендуют сделать прививку. Об этом рассказал «Ридус».

Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко пояснил, что детям с эндокринными и онкологическими заболеваниями, а также учащимся с избыточным весом стоит привиться от ковида.

По словам медика, эти болезни могут усугублять течение коронавируса, а при лишнем весе существует риск развития сахарного диабета.