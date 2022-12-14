Здоровье 14 декабря 2022, 17:14 Онищенко поддержал идею запрета детского шампанского Врач Онищенко заявил, что детское шампанское может вызвать алкоголизм в будущем

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Детское шампанское может вызвать пристрастие к настоящему алкоголю во взрослом возрасте, так как закрепляет у детей ассоциацию праздника с распитием. Таким мнением поделился академик РАН, профессор, эпидемиолог, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист пояснил, что подобный напиток стирает у детей грань между «взрослым» и «детским» шампанским. В дальнейшем это может спровоцировать желание пить настоящий алкоголь. Онищенко подчеркнул, что подобный напиток является крайне опасным для детей.

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«Сегодня он детское пьет, а завтра взрослое будет? И потом, какой смысл? Разве это жизненная необходимость? Я понимаю, есть нужные вещи — например, кормить ребенка. А шампанское для чего?» — отметил специалист.

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