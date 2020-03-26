Онищенко ответил на критику всеобщего карантина главы ВОЗ

Геннадий Онищенко считает, что слова Гебрейесуса говорят о его некомпетентности при ликвидации инфекционных заболеваний. Это, по мнению депутата, происходит уже не первый раз.

«То он истерику закатывал три месяца подряд, и сейчас продолжает. Я понимаю, когда этим занимаются непрофессиональные люди, политики и так далее, но он же все-таки отвечает за медицинскую составляющую. В данном случае никто не ставит цели ликвидировать заболевание только этой мерой, все делается в комплексе. И как одна из мер она срабатывает на определенном этапе. Так что мы с благодарностью принимаем рассуждения господина Гебрейесуса, но считаем делать так, как считаем нужным», — заключил Геннадий Онищенко.