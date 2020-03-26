Онищенко ответил на критику всеобщего карантина главы ВОЗ
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус раскритиковал идею всеобщего карантина во всех странах мира. Эту новость прокомментировал депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко в беседе с Nation News.
Геннадий Онищенко считает, что слова Гебрейесуса говорят о его некомпетентности при ликвидации инфекционных заболеваний. Это, по мнению депутата, происходит уже не первый раз.
«То он истерику закатывал три месяца подряд, и сейчас продолжает. Я понимаю, когда этим занимаются непрофессиональные люди, политики и так далее, но он же все-таки отвечает за медицинскую составляющую. В данном случае никто не ставит цели ликвидировать заболевание только этой мерой, все делается в комплексе. И как одна из мер она срабатывает на определенном этапе. Так что мы с благодарностью принимаем рассуждения господина Гебрейесуса, но считаем делать так, как считаем нужным», — заключил Геннадий Онищенко.