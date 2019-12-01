Онищенко ответил критикам включения новых препаратов в список «аптечных наркотиков»

Внесение трех сильнодействующих препаратов в список запрещенных лекарств не понравилось тем, кто выступает за их свободную продажу. Они пытаются дискредитировать принятое решение, уверен депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Бывает, что мы принимаем хорошие решения, но они превращаются в свою противоположность. Реакция, которая идет по этому поводу, сегодня говорит о том, что есть силы, которым это решение не нравится, и они всячески пытаются дискредитировать эту инициативу» — сказал Онищенко Ura.ru.

Он добавил, что иногда полулегальная продажа подобных препаратов скрывается за благородными медицинскими целями.

Депутат также выразил надежду, что «администрирование компетентными органами» принятого перечня лекарств не осложнит жизнь пациентам, которые нуждаются в таких лекарствах по медицинским показаниям.

1 декабря 2019 года был расширен список запрещенных в России лекарств. В него вошли такие препараты, как тропикамид, тапентадол и прегабалин.