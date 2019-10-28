Онищенко оценил возможность введения эвтаназии в России

По его словам, эвтаназия — это преступление.

«В нашей стране запрещена смертная казнь, т. е. никто не имеет права убить человека, даже если это будет решение суда. А врач, к которому вы приходите в поликлинику, оказывается, будет иметь на это право. Врач будет палачом в белом халате. Причем врач будет иметь право это делать без решения суда. Или, допустим, я заболеваю и прихожу к вам как к врачу. При этом я где-то в своем подсознании знаю, что так врач и убить меня имеет право. Разве в моем сознании пациента возникнет желание верить врачу?» — отметил депутат.

«Население должно решить, готово ли оно». Министр здравоохранения — об эвтаназии в России Подробнее

Он также добавил, врач дает клятву и делает все возможное, чтобы облегчить страдания и сохранить жизнь больного.

«И вот представьте себе, что вам дают право убивать. Убивайте, пожалуйста, но только не медики должны этим заниматься. Не может быть этого у врача. Никакие референдумы не могут этот вопрос решить. Врач дает клятву для того, чтобы облегчать страдания. Также одним из факторов лечения является вера во врача. У нас и так много людей гибнет, но не потому, что врачи этого хотят, а потому, что они не все могут. Когда человеку уходить в мир иной, решает бог», — подчеркнул Онищенко.

Ранее министр здравоохранения заявила, что решать вопрос об эвтаназии необходимо не только на уровне власти, но и опираясь на мнение народа, поэтому «население должно будет решить, готово оно на это пойти или нет».