Здоровье 13 июня 2023, 17:45 Онищенко оценил последние исследования ученых в борьбе с рассеянным склерозом Онищенко: полностью ликвидировать склероз будет нельзя, но это точно будет давать эффект

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Академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с «Общественной службой новостей» прокомментировал сообщение о новом открытии американских ученых, которые доказали, что препарат, улучшает состояние центральной нервной системы у людей, страдающих рассеянным склерозом.

Исследование проводилось в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Как заметил Онищенко, любое положительное изменение в этом направлении — уже хорошая новость.

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«Полностью ликвидировать склероз, конечно, будет нельзя, но это точно будет давать эффект. Пока непонятно на основе чего и по какому принципу этот препарат создан», — добавил академик РАН.