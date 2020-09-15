Онищенко оценил мнение, что переболевший COVID-19 заразен 90 дней

Депутат Госдумы, академик РАН, ученый-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что человек, переболевший COVID-19, остается заразным до 90 дней.

По ее словам, даже те, у кого нет симптомов и все показатели в норме, могут инфицировать другого человека. Онищенко заявил, что нужно осторожнее оперировать подобными цифрами. Он считает, что такую информацию лучше не выносить в публичное пространство, сообщил РИА ФАН.

«Такие вопросы стоит обсуждать только в научной среде. Это достаточно казуистические вещи. Да, такое может быть, но это единичные случаи, которые никакого эпидемического значения не имеют», — подчеркнул политик.

Он призвал не создавать среди людей панику. Онищенко добавил, что эпидемический процесс укладывается в те рамки, которые были установлены ранее. Депутат пояснил, что даже эти рамки носят усредненный характер.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 28,6 миллиона случаев заражения COVID-19. Лидером по количеству заболевших является США. В России за время пандемии зафиксировано 1 073 849 случаев заражения, 5 529 — за последние сутки.