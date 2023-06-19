Здоровье 19 июня 2023, 18:52 Онищенко оценил исследование американских ученых о влиянии болезней на иммунитет Геннадий Онищенко: если у человека рак, тут не приходится говорить о сильном иммунитете

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Академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с «Общественной службой новостей» оценил исследование американских ученых, которые заявляли, что человек в зрелом возрасте может иметь мощную иммунную систему, если она не подвергалась существенным стрессовым воздействиям и болезням.

По словам академика, все зависит от здоровья пожилого человека.

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«Если у него онкологическое заболевание, предрасположенность к ним или может даже недиагностированное заболевание, то тут не приходится говорить о сильном иммунитете», — добавил Онищенко.

Он отметил, что на сегодняшний день рак стоит на втором месте по заболеваниям, от которых чаще всего умирают, после сердечно-сосудистых.