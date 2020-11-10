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    10 ноября 2020, 14:44

    Онищенко отреагировал на слова Мясникова о разорении медицины

    Полина Петрова

    Врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на слова телеведущего и кардиолога Александра Мясникова о том, что россияне разоряют медицину, пишет ИА Nation News.
    Онищенко отреагировал на слова Мясникова о разорении медицины

    Теледоктор ранее заявил что государство «зря тратит деньги» на обследования пациентов. По его словам, из-за этого не хватает средств на необходимые нужды.

    «Находки неясной клинической значимости просто разоряют нашу медицину», — подчеркнул Мясников.

    Онищенко отметил, что гражданин не может самостоятельно принять решение об обследовании, его может назначить строго специалист. Томографию, с учетом того, что это дополнительное облучение, делают только при наличии серьезного повода.

    Бывший главный санитарный врач РФ заключил, что важно делать больше профилактических обследований, чтобы предотвратить развитие заболеваний в будущем.

    «Активное выявление — это очень хорошо. Нужно понимать, сколько было обследований с профилактикой целью», — уточнил эпидемиолог

    Ранее Мясников рассказал, что принимать душ человеку с повышенной температурой не только можно, но и нужно. По его мнению, заболевшему станет легче, когда кожа начнет дышать.