Онищенко отреагировал на слова Мясникова о разорении медицины

Теледоктор ранее заявил что государство «зря тратит деньги» на обследования пациентов. По его словам, из-за этого не хватает средств на необходимые нужды.

«Находки неясной клинической значимости просто разоряют нашу медицину», — подчеркнул Мясников.

Онищенко отметил, что гражданин не может самостоятельно принять решение об обследовании, его может назначить строго специалист. Томографию, с учетом того, что это дополнительное облучение, делают только при наличии серьезного повода.

Бывший главный санитарный врач РФ заключил, что важно делать больше профилактических обследований, чтобы предотвратить развитие заболеваний в будущем.

«Активное выявление — это очень хорошо. Нужно понимать, сколько было обследований с профилактикой целью», — уточнил эпидемиолог

Ранее Мясников рассказал, что принимать душ человеку с повышенной температурой не только можно, но и нужно. По его мнению, заболевшему станет легче, когда кожа начнет дышать.