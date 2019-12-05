Онищенко объяснил, почему для посещения бассейна не нужны медицинские справки

По словам Онищенко. Справки от дерматолога об отсутствии грибковых заболеваний ввели в России, когда возросло количество носителей грибковых инфекций. Параллельно развивали и методы профилактики.

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«По мере совершенствования этой работы появились различные эффективные устройства и барьеры, которые занимаются дезинфекцией.<...> Но мы знаем, что когда появилось все больше коммерции, то народ начал покупать эти справки и значение этой меры было девальвировано», — отметил бывший главный санитарный врач РФ.

Судебное решение гласит, что справки по-прежнему необходимы в городах с нарушением эпидемиологической ситуации. Онищенко не согласился с этим пунктом.

«Термин „эпидемиологическая ситуация“ не применяется к грибковым заболеваниям. У нас нет критериев, на основании которых можно полагать, что это эпидемия заболевания. Так что тут можно покритиковать Верховный суд. Но при этом, по сути, он прав», — подытожил депутат.