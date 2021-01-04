Онищенко объяснил выход Санкт-Петербурга в лидеры по заболеваемости COVID-19

Впервые с начала пандемии коронавируса Санкт-Петербург обогнал Москву по суточной заболеваемости COVID-19 по нескольким причинам. Об это рассказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Как объяснил Онищенко в разговоре с РЕН ТВ, во-первых, многие жители столицы уже переболели коронавирусом, другая часть москвичей начала активно прививаться. Во-вторых, на ситуацию повлияли праздники.

«Сыграло роль то, как Петербург и Москва празднуют. У нас, например, была закрыта Красная площадь, на Тверской не было традиционных гуляний», — сказал парламентарий.

Онищенко также призвал жителей Москвы и Петербурга активнее прививаться, даже в период новогодних праздников. «От этого зависит многое: здоровье всего населения России и экономика», — добавил он.

В понедельник, 4 января, впервые с начала пандемии в России сменился лидер по суточному приросту случаев коронавируса. В Санкт-Петербурге за 24 часа выявили 3657 зараженных, а в Москве — 3591, напомнило ИА Nation News. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что после окончания праздников горожан ожидают три новые волны заражений, отметило НСН. На этом фоне он призвал жителей Петербурга соблюдать ограничения и отнестись к ситуации более ответственно.

Общее число случаев COVID-19 в мире, которые были выявлены с марта, 4 января перевалило отметку в 85 миллионов. На первом месте Соединенные Штаты (более 20,6 миллиона).