Онищенко объяснил, в каком случае можно будет получать деньги за вакцинацию

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, в каком случае граждане смогут получать деньги за вакцинацию, написал сайт NEWS.ru.

По его словам, необходимость вакцинироваться можно указать в трудовом договоре при найме нового сотрудника. Этот документ будет гарантировать, что гражданин получит компенсацию лечения от работодателя, если заболеет. Как отметил Онищенко, такая практика была эффективной в рамках предотвращения распространения гриппа.

«Если [гражданин] привьется и заболеет, то ему компенсируют лечение. За ним сохраняется право не прививаться, однако, если он заболеет, то лечение ему компенсировать никто не будет», — уточнил депутат.

Врач-эпидемиолог добавил, что мотивировать людей на вакцинацию прямыми выплатами было бы «грубо и неправильно». Помимо прочего, в бюджете нет средств на инициативы такого рода.