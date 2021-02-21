Онищенко объяснил, почему выбрал «КовиВак» для вакцинации от коронавируса

Бывший главный санитарный врач страны и депутат Госдумы Геннадий Онищенко сделал прививку от коронавируса. Вакцинацию он прошел в конце декабря, во время постклинических испытаний препарата «КовиВак».

Выбор цельновирионной вакцины Онищенко в беседе с kp.ru объяснил простой логикой.

«Моя иммунная система выработала антитела на цельный коронавирус, каким его создала природа», — подчеркнул он. После «КовиВак», добавил Онищенко, развивается более естественный иммунный ответ.

Депутат напомнил, что препарат «Спутник V» создали из части генетического кода коронавируса, внедренного в другой вирус, после чего введи в организм человека. Природа вакцины «ЭпиВакКорона» синтетическая, ее «сшили искусственным образом».

Онищенко подчеркнул, что последние 30-40 лет отвечал в том числе за производство вакцин и за обеспечение ими России.

«Для меня это более понятный, более логичный выбор», — сказал он, прокомментировав прививку «КовиВаком».

Вакцину Центра имени Чумакова зарегистрировали в России 20 февраля. Препарат разработан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2.