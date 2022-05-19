Онищенко объяснил, как защитить детей от новой формы гепатита

Методы профилактики острого гепатита неизвестного происхождения у детей назвал РИА «Новости» заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

В первую очередь он посоветовал не ездить в страны, где выявляются вспышки этого заболевания. Кроме того, стоит учитывать, что взрослые хоть и не болеют им, но могут быть переносчиками, поэтому лучше ограничить контакт с теми, кто приехал оттуда.

Если же пришлось отправиться в одну из таких стран, нужно максимально ответственно подойти к выбору места проживания. Геннадий Онищенко посоветовал заранее узнать, в каких районах выявлено больше случаев острого гепатита, и избегать их. Нужно также следить за качеством еды и продуктов.

Вспышку острого гепатита неизвестной этиологии среди детей зафиксировали в Европе и США, в том числе в Великобритании, Нидерландах, Испании, Ирландии и других странах. На минувшей неделе первые случаи зарегистрировали в Швеции. Врач-терапевт Петр Ткаченко предположил в интервью «360», что это заболевание может носить вирусный характер.