Онищенко объяснил, как совместить вакцинацию от ковида и гриппа

Осенью в России начнется вакцинация населения от гриппа. Она наложится на прививочную кампанию против коронавируса. Но есть способы провести их параллельно, заявил бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«У нас наслоились две очень ответственные прививочные кампании. Со следующей недели надо начинать вакцинацию от гриппа и привить не менее 70, а лучше — 80 миллионов человек. Ситуация усугубляется требованием жесткого соблюдения перерыва между аппликациями», — сказал Онищенко РИА «Новости».

Он отметил, что эффективно провести сразу две вакцинации возможно. Для начала необходимо привить от гриппа переболевших ковидом. Также отправить на вакцинацию можно тех, кто месяц назад получил оба компонента препарата от коронавируса. По словам Онищенко, в России насчитывается порядка 30 миллионов таких людей.

«Плюс школьники, которые все подлежат вакцинации против гриппа. Это еще 16 миллионов. Если мы сейчас изберем такую тактику и привьем против гриппа переболевших коронавирусом, привитых от него, а также школьников, мы закроем примерно половину программы», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что необходимо нарастить темпы прививочной кампании против ковида. Это позволит в октябре–ноябре вакцинировать от гриппа всех оставшихся россиян.