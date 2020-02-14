Онищенко не поддерживает идею запрета пересылки товаров и посылок из Китая

«Надо носить маски и мыть руки, и ничего не будет. Перебор не нужен. Все это стоит денег, и потом аукнется в нашей экономике», — сообщил Онищенко.

Получать посылки из Китая безопасно, ранее также заявила Всемирная организация здравоохранения.