Онищенко назвал властей Эстонии русофобами из-за отказа от «Спутника V»

Доктор медицинских наук РФ, академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко обвинил власти Эстонии в русофобии из-за отказа от вакцинации граждан препаратом «Спутник V», сообщил сайт «Политика сегодня».

По информации СМИ, жители Эстонии просят правительство наладить поставки российской вакцины. Медработники звонят людям и предлагают им привиться западными вакцинами Pfizer и BioNTech. Большая часть отвечает отказом.

Руководитель местного Центра семейных врачей Medicum Тынис Аллик уверен, что отказ от эстонского препарата в пользу российского связан с нынешним «инфополем». Онищенко удивило, что власти страны не идут навстречу своим гражданам.

«Складывается такое ощущение, что их (руководителей Эстонии — прим.ред.) специально клонируют и подбирают по одному признаку — русофобии», — заметил депутат.

Он назвал эту страну «отсталым государственным образованием, которое возглавляется вот такими мракобесами». Онищенко призвал местных жителей активнее защищать свое здоровье и продолжать требовать «Спутник V».