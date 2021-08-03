Онищенко назвал самоизоляцию альтернативой вакцинации для пожилых россиян

Россияне старше 60 лет, не готовые привиться от коронавируса, могут выбрать в качестве альтернативы полную изоляцию. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он напомнил, что опыт полной изоляции у российских пенсионеров уже был, когда с марта по май 2020 года им запретили выходить из дома.

«Тогда ущерб их здоровью был нанесен еще больший. Они тогда были обездвижены, находились в закрытых помещениях, это и психологически тяжело, а самое главное — они утратили свой выработанный ритм жизни: прогулки, встречи, разговоры и так далее», — отметил Онищенко.

Он пояснил, что выход на улицу после снятия режима самоизоляции для пожилых россиян стал еще большим стрессом. Поэтому лучший выход из этой ситуации — вакцинация. Так пенсионеры сохранят привычный образ жизни без каких-либо ограничений.

Онищенко призвал пенсионеров не бояться побочных действий вакцинации. Он пояснил, что на другой чаше весов находится тяжелое, а порой и смертельное течение болезни.

«Температурная реакция после прививки — это признак того, что организм адекватно и эффективно реагирует на введенные антигены, то есть в теле вырабатывается иммунитет», — пояснил он.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал привить от коронавируса всех граждан старше 60 лет. Исключение он предложил сделать только для тех, кто имеет медицинские противопоказания.