Онищенко назвал простые способы сохранить сердце здоровым

Прежде всего, по совету Онищенко, нужно наладить питание. Холестериновые бляшки смертельно опасны. В качестве примера он привел проблемы с сердцем у бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который умер 10 декабря на 84-м году жизни в больнице Мюнхена. Депутат напомнил, что холестерин полностью забил сосуды сердца политика.

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Кроме того, нужно постоянно двигаться и давать организму физические нагрузки. «Умеренная нагрузка — это не обязательно занятия тяжелой атлетикой. Это просто прогулка, например, прогулка перед сном», — сказал Онищенко.

Основным условием здоровья сердца парламентарий назвал отказ от курения и алкоголя. По его словам, большая часть человечества не употребляет спиртное и прекрасно себя чувствует. Онищенко предостерег от излишних стрессов и традиции переносить вирусные заболевания на ногах. Собеседник заявил, что сердце нужно беречь особенно, так как оно работает постоянно и не отдыхает в отличие от других жизненно важных органов.