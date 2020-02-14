Онищенко назвал «клоуном» эксперта ВОЗ за его заявления о коронавирусе

«Я ему прощаю, он ученый, у него тараканы в голове. Еще и господа журналисты раскручивают, хотят запустить второй тур информационного терроризма. Сейчас ведь найдутся еще каких-нибудь два клоуна, которые скажут «Да нет, это именно так», — сказал Онищенко.

Лонджи уверен, что масштабы предполагаемой эпидемии именно таковы, потому что сейчас каждый больной заражает в среднем двух-трех человек.

Кроме того Онищенко раскритиковал запрет на отправку товаров из Китая. Он считает это «перебором», который «потом аукнется в нашей экономике».

«Надо носить маски и мыть руки, и ничего не будет», — заключил эксперт. ВОЗ также подтвердила, что получать посылки из Китая — абсолютно безопасно.