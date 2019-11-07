Онищенко нашел пользу в новом штамме ВИЧ
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что новый штамм вируса иммунодефицита человека поможет узнать о мутации вируса, сообщил сайт Ura.ru.
По словам Онищенко, более глубокое изучение нового штамма улучшит представление ученых о мутации вируса.
«По расшифровке вируса можно определить, откуда его завезли. В каждом регионе он отличается по отдельным сегментам своего генетического паспорта. Сказать, что это повлияет на его распространенность — пока данных нет. Это просто расширение наших знаний», — отметил Геннадий Онищенко.
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