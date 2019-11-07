Онищенко нашел пользу в новом штамме ВИЧ

По словам Онищенко, более глубокое изучение нового штамма улучшит представление ученых о мутации вируса.

«По расшифровке вируса можно определить, откуда его завезли. В каждом регионе он отличается по отдельным сегментам своего генетического паспорта. Сказать, что это повлияет на его распространенность — пока данных нет. Это просто расширение наших знаний», — отметил Геннадий Онищенко.

Ученые нашли новый штамм ВИЧ впервые за 20 лет Подробнее

Ранее группа американских ученых из впервые за почти 20 лет обнаружила новый штамм ВИЧ. Врачи назвали его аномалией.