Онищенко и Скворцова поспорили о потреблении алкоголя россиянами

«Потребление алкоголя снизилось. Это очевидно, но не в два раза, а на треть. Если раньше было 18 литров на душу, то сейчас 10», — заявил депутат.

Также Онищенко считает, что власти не принимают достаточное количество мер для борьбы с алкоголизмом. Показатель потребления алкоголя в России превышает норму, установленную ВОЗ, и это является «угрозой генофонду нации», считает депутат.