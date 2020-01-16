Онищенко и Скворцова поспорили о потреблении алкоголя россиянами
И.о. министра здравоохранения России Вероника Скворцова, утверждает, что потребление алкоголя россиянами снизилось в два раза. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал такую статистику недостоверной. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
«Потребление алкоголя снизилось. Это очевидно, но не в два раза, а на треть. Если раньше было 18 литров на душу, то сейчас 10», — заявил депутат.
Также Онищенко считает, что власти не принимают достаточное количество мер для борьбы с алкоголизмом. Показатель потребления алкоголя в России превышает норму, установленную ВОЗ, и это является «угрозой генофонду нации», считает депутат.