Омский вуз объяснил ситуацию с сертификатом о вакцинации умершего от ковида доцента

Умершая от коронавирусной инфекции доцент кафедры акушерства и гинекологии Омского государственного медицинского университета Ольга Широкова не предоставляла сертификата о проведенной вакцинации. Она устно сообщила руководству вуза о сделанной прививке, но после ее смерти эта информация не подтвердилась. Об этом изданию «Город 55» заявил проректор вуза Николай Николаев.

Он уточнил, что журналисты неверно поняли его слова и сообщили о поддельном сертификате Широковой.

«Работник представил нам сведения о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке после его смерти подлинность вакцинации не была подтверждена. Мы не говорим о том, что человек купил, украл, нарисовал сертификат. Работник вообще не предоставляет нам сертификат», — подчеркнул Николаев.

Он пояснил, что недостоверность слов умершего доцента подтвердило внутреннее расследование, которое провели в вузе после летального исхода сотрудника от коронавирусной инфекции. Проректор подчеркнул, что вуз не имеет права запрашивать медицинские документы у сотрудников.

Изначально в сообществе «Услышано ОмГМУ» за подписью Николая Николаева появилась запись, в которой утверждалось, что сотрудник предоставил документы о проведенной вакцинации, но в ходе внутренней проверки их подлинность не подтвердилась.

Источник фото: uslyshano_osmu

Ректор Омского государственного медицинского университета Мария Ливзан в интервью ГТРК «Иртыш» отметила, что никакой подделки документов доцента не было, а сертификат о сделанных прививках все же был.

«Мы не установили факт того, что состоялся подлог документов. На сайте госуслуг сертификат был зарегистрирован. Наша образовательная организация не уполномочена, чтобы проверять подлинность», — пояснила она. В данный момент собственную проверку по ситуации проводит региональный главк МВД.

Доцент Ольга Широкова скончалась от коронавирусной инфекции в конце октября. После ее смерти в вузе провели проверку и сообщили, что информация о сделанной сотрудником прививке не подтвердилась.