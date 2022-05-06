Омск вслед за Кубанью опроверг информацию о распространении холеры

Анализ показал, что вода в Омской области не заражена вибрионами холеры, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Санитарные врачи опровергли слухи из рассылок в мессенджерах.

«Регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели. В пробах холерные вибрионы не выявлены», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Последний случай заболевания омичей холерой был зарегистрирован в 1972 году. Сообщения о якобы найденном в местных водоемах возбудителе холеры также опровергли в Краснодарском крае.

В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о введении дополнительных мер профилактики холеры в России. Позднее в ведомстве объяснили, что с 2019 года в стране не было зарегистрировано ни одного заболевшего, а до этого были единичные случаи — опасную инфекцию в Москву и Башкортостан завезли туристы из Индии.