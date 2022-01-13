«Омикрон» впервые нашли у жителя Воронежской области

Первый случай заражения «омикрон»-штаммом зарегистрировали в Воронежской области. Об этом заявила инфекционист Светлана Кокорева, сообщили «Вести Воронеж».

При этом состояние пациента и информация о том, где он заразился, не уточняется. Ученые ранее заявляли, что «омикрон» очень быстро распространяется, при этом число летальных исходов меньше, чем с предыдущими мутациями.

По последним данным, в России зарегистрировано более 300 случаев заражения «омикроном».

Президент РФ Владимир Путин заявил 12 января на заседании с правительством, что у страны есть несколько недель на подготовку к новой волне коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новая вспышка в первую очередь придет в Москву и Подмосковье.

В столице на этой неделе зафиксирован значительный прирост заболевших. В понедельник было зарегистрировано 2778 случаев, во вторник — 4635, в среду — 4008, а в четверг — уже 5490. Также лидерами по числу заразившихся являются Санкт-Петербург и Подмосковье.